Kargalıkta alt geçit ve sıcak asfalt çalışması

Korkuteli'ne bağlı Kargalık Mahallesinde alt geçit iyileştirme çalışması ve 10 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı. Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Sancaktar, "Kargalık bölgemizde uzun zamandır uğraş verdiğimiz alt geçit iyileştirme çalışması ve 10 km'lik sıcak asfalt çalışması bugün itibarıyla başlamıştır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.