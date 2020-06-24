İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kargalıkta alt geçit ve sıcak asfalt çalışması

Korkuteli’ne bağlı Kargalık Mahallesinde alt geçit iyileştirme çalışması ve 10 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı.

Korkuteli'ne bağlı Kargalık Mahallesinde alt geçit iyileştirme çalışması ve 10 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı. Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Sancaktar, "Kargalık bölgemizde uzun zamandır uğraş verdiğimiz alt geçit iyileştirme çalışması ve 10 km'lik sıcak asfalt çalışması bugün itibarıyla başlamıştır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.