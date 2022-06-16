Kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alırken suçüstü yakalandı

Antalya'ya başka bir ilden kargo ile gönderilen uyuşturucuyu teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde M.A. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi Antalya'da piyasaya sürmeye çalışacağı bilgisi üzerine ekipler, 13 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda M.A. isimli şahıs, başka ilden gönderilen kargo paketini teslim alacağı sırada suçüstü yakalandı. Kargo paketinde 3 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.