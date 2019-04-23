Kargodaki uyuşturucu polise takıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kargo şirketi aracılıyla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında Hacet Mahallesi 602. Sokak'ta bulunan bir kargo şirketinden çıkarak şüpheli hareketler sergileyen Enes Y.'i (24) takibe aldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Enes Y.'nin elinde bulunan kargo paketinde yapılan aramada 4 parça halinde 183 gram skunk, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve 17 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.