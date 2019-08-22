Kepez Belediyesi ve Isparta İli Kandırma Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Karikatürlerle Süleyman Demirel Sergisi” Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, renkli kişiliği tuvallere yansıdı. “Karikatürlerle Süleyman Demirel Sergisi”, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Kepez Belediyesi ve Isparta İli Kalkındırma Derneği işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anadolu Hemşehri Dernekleri Platformu(AHDER) Genel Başkanı ve Isparta İli Kalkındırma Derneği Başkanı Deniz Akgün, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere katıldı. Bir döneme damgasını vuran merhum siyaset adamı ve Türkiye Cumhuriyeti 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümet yıllarını kaleme alan karikatür sergisinin onur konuğu da Demirel'in yeğeni Nihan Demirel Atasagun oldu.

"Demirel, ülkemizin en önemli değerlerinden"

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Süleyman Demirel'in, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi. Tütüncü, “Cumhuriyet tarihimizin 50 yılında hatıralarını görebileceğimiz, izini görebileceğimiz, eserlerini gösterebileceğimiz, Türkiye'nin aydınlık günlerine de, karanlık günlerine de şahitlik etmiş, çok büyük değerdir. Biz her vesile ile demokrat kültürün son derece gelişmiş olduğu bu güzel şehirde onun hatırasını anmaya gayret ediyoruz. Antalyalılar olarak merhum Süleyman Demirel'in hatıralarını çeşitli vesilelerle yaşatmış ortamları da paylaşma imkanına sahip olduk” dedi.

"İktidarların mizaha konu edilmesi"

Serginin önemine vurgu yapan Tütüncü, “En eskisi 1976 tarihli, en yenisi 1991 tarihli olan pek çok karikatürü hemşehrilerimizin, sanatseverlerimizin izlemine sunuyoruz. Demokratik toplumlarda iktidarların eleştirilmesi ve iktidarların çok farklı yönleriyle mizaha konu edilmesi olağan bir gelenektir. Eskiler çok naif insanlardı. Onlar siyaset yaparken de, birbirlerini eleştirirken de, zeka ürünü malzemeleri ön plana çıkartmaya gayret ederlerdi. En önemli husus buydu. Onlar nasıl bir eleştirinin demokratik kültür içerisinde yapılabileceğini de bize gösterdiler. Sevgi dili ile hareket etmenin, sevgi dilini merkeze alarak, ironiyi en önemli, bir unsur olarak hayatın içine yerleştirmenin nasıl yapılacağını bize çok iyi gösterdiler” diye konuştu.

"Siyasetin mizah ile süslenmiş hali"

Karikatürler çizilirken aslında kişilik haklarına saldırılar yapılmadığına da değinen Tütüncü, “Birbirlerinin özel hayatlarıyla ilgili rencide edici hususlar yok, tam tersine bir devlet yönetimi mantığının sanatın o en saf haliyle eleştirilmesinden ibaret olan bu karikatürler, aslında siyasetin mizah ile nasıl süslenebildiğini bize gösteriyor. Bu açıdan bu serginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Karikatür'ün çok özel bir sanat olduğuna da değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Herkes karikatürist olamaz. Güzel bir koreografi fikirle beslenmediği sürece, çağlara devirlere, dönemlere ışık tutacak bir karikatür haline gelemez" ifadelerinde bulundu.

"İşimiz mutlulukları büyütmek"

"Bizim işimiz, siyasetin işi mutlulukları büyütmek” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Umudu büyütmek, sevinçleri büyütmek, kalp kalbe, gönül gönle olduğumuz sürece, sevginin ve saygının diliyle birbirimize hitap ettiğimiz sürece, yaşadığımız hayattan çok daha fazla keyif alacağız” diye konuştu. Tütüncü, konuşmasını emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

"Demirel, “Antalyalılar çok şanslı”

Açılış merasiminde konuşan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Nihan Demirel Atasagun da, Antalyalıların böylesine vizyonu yüksek bir başkana sahip oldukları için çok şanslı olduğunu ifade ederek, "Çağdaş dünyada müzeler, sanat edebiyat her gün daha da önem kazanmaktadır. Bu anlamda bulunduğumuz alan çok değerlidir. Kıymetli Cumhurbaşkanı amcamız Süleyman Demirel, diğer siyasi rakipleri ile birlikte karikatür dünyasına iyi bir konu olmuştur. Ben böylesine önemli bir sergide var olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Süleyman Demirel'in farklı yıllarda kaleme alınmış karikatürlerinin yer aldığı sergi kurdele kesimi ile ziyarete açıldı. Türk siyaset tarihine göz kırpan özel sergi, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde şimdi sanatseverleri bekliyor.