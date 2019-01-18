Karne alan öğrencilere Antalyaspor atkısı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde bulunan Barbaros Ortaokulu'nda karne alan 780 öğrenciye Antalyaspor atkısı hediye edildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Barbaros Ortaokulu karne öncesi okulda bulunan 780 öğrencinin tamamına Antalyaspor atkısı hediye etti. Barbaros Ortaokulu, daha önce aldığı kararla öğrencilerinin Antalyaspor formasıyla okula gelmesini serbest kılmış ve formayı okul üniforması yerine saydıklarını açıklamıştı. Okul, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karne öncesi güzel bir uygulamaya imza atarak, Antalyaspor atkısını okulda bulunan tüm öğrenci ve öğretmenlere hediye etti. Okul bahçesine toplanan öğrencilerin, kendilerine hediye edilen kaşkolleri açmasıyla her yer kırmızı beyaz renklere büründü.

Renkleri kalplerini sarsın

Okul Müdürü Recai Ocak, okulda toplam 780 öğrenci olduğunu ifade ederek, “Biz her yıl karne dönemi öğrencilerimize hediye vermeye gayret ediyoruz. Bütün öğrencilerimizi ödüllendirmeye çalışıyoruz. Okulumuz akademik anlamda, sosyal ve spor anlamında ve manevi anlamda öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Bizim de Antalyaspor'a karşı bir gönül bağımız var. Biz eğitimciler olarak bir kişi önce yaşadığı şehirdeki takımı desteklemeli diyoruz. Kış mevsimi çok soğuk geçtiği için bizde bu sene Antalyaspor kaşkolü hediye ediyoruz. Dokusu bedenlerini, renkleri de kalplerini sarsın” dedi.

Taraftar bilinci oluşturmak isteniyor

Antalyaspor'un formasını okul forması olarak kabul ettiklerini hatırlatan Ocak, “Öğrencilerin okula istekli gelmesi için 2 yıldır çeşitli projeler üretiyoruz. Takım forması uygulamasını okul aile birliği ve öğretmenler kurulu kararıyla aldık. Öğrenicilerimizin çoğu Antalyasporlu bu nedenden dolayı Antalyaspor'un formasını okul forması olarak kabul ettik. Amacımız sporu sevdirmek, taraftar bilincini oluşturmak. Öğrenci okul formasıyla, okul eşofmanıyla derslere girebildiği gibi, Antalyaspor formasıyla tüm derslere istediği zaman gelebiliyor. Antalyaspor forması zaten kırmızı beyaz ve bizim millet olarak aşık olduğumuz renkler.”

“Taraftar bilinci oluşturmak, nitelikli taraftar yetiştirmek çok önemli” diyen Ocak, “Bizim bu çalışmalarımıza Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk kayıtsız bırakmadı. Ve ligin ilk devresinde oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçında işadamı Tolga Cömertoğlu'nun da katkılarıyla okulumuzun adını Süper Lig maçında okulumuzun adıyla stadyuma çıkmasını sağladılar. Bu bizler çok mutlu etti. Öğrencilerimizi Antalyaspor'a daha da çok yaklaştırdı bu güzel jest. Biz istiyoruz ki, ‘Ağaç yaş iken doğrulur' bu yaşta çocuklar hem Antalyaspor'a iyi bir taraftar olsun, hem de sporun, kardeşliğini içlerinde ruhlarında barındırsın istiyoruz. Bu uygulamamız tüm Türkiye'de olumlu karşılandı ve tüm Türkiye'den tebrik alıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından sınıflarda karne töreni gerçekleştirildi.