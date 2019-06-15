Karneyi alan Zıp Zıp Park'a koştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in öğrencilere karne hediyesi olarak müjdelediği Zıp Zıp Park ücretsiz olarak öğrencileri ağırladı. Dün karnelerini alan binlerce çocuk bugün Zıp Zıp Park'a koştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek'in karne hediyesi olarak tatilin ilk günü çocuklara ücretsiz hizmet verdi. 3 - 15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Park, yaz tatilinin ilk günü doldu taştı. Binlerce çocuk, derslerin yorgunluğunu Zıp Zıp Park'ın birbirinden ilginç ve eğlenceli oyun parkurlarında attı. Park'ta büyüklerde unutulmadı. Öğrenciler oyun alanında doyasıya eğlenirken, aileleri de kafeteryada hoşça vakit geçirdi. İki torunu ile beraber Zıp Zıp Park'a gelen emekli öğretmen Servet Ali Kahraman, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza böylesi güzel bir hediye verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim. Onları çok sevindirdi. Buradaki bütün çocuklar çok mutlu. Onlar için çok güzel bir karne hediyesi oldu. Ben de torunlarımla beraber güzel bir gün geçiriyorum. Herşey çok güzel olacak” diye konuştu.

Cıvıl cıvıl bir manzara

Çocuğuyla beraber Zıp Zıp Park'e gelen öğretmen Cafer Uğurcan, öğrencilerin yaz tatiline çok eğlenceli başladığını söyleyerek, “Bir eğitmen olarak Başkan Muhittin Böcek'in bu hediyesini taktir ettim. Manzaraya baktığınızda her yer cıvıl cıvıl. Karne sevinçlerine bir mutluluk daha katıldı. Çok güzel bir organizasyon. Başkan Böcek'e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Üç çocuğunu Zıp Zıp Park'a getiren Ayşe Şafak ise “Normalde buraya çok sık gelemiyoruz. Ama böyle bir fırsatı kaçırmadık. Çocuklar çok eğleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş tarafından işletilen Türkiye'nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, yaz tatilinde çocukların buluşma adresi olacak. 3- 15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Parkın içinde şişme ünite oyun grupları, trambolin, kaydıraklı oyun grubu ve macera parkuru bulunuyor.