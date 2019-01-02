Karpal tünel sendromundan kurtulmak için 5 öneri

Yılmaz Niyazi Yazman, "En çok orta yaş grubundaki kadınlarda ortaya çıkan 'karpal tünel sendromu', öncelikle sık kullanılan el bileğini etkiliyor ve hastaların yüzde 50'sinde, her iki el bileğinde de oluşabiliyor. Hastalığın ilerlediği ve tedavinin geciktiği durumlarda, parmaklarda güç kaybı yaşanabiliyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, “karpal tünel sendromu”na karşı önerilerde bulundu.

"Her iki elde de görülebilir"

Karpal tünel sendromunun, elin önemli sinirlerinden biri olan “median” sinirinin el bileğinde sıkışması sonucu ortaya çıktığını belirten Yazman, "En sık belirtileri; baş parmak, işaret parmağı ve orta parmaklarda genellikle geceleri aralıklarla ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma, yanma gibi şikayetlerdir. Hasta bu nedenle uykudan uyanır ve ellerini sallayarak rahatlatmaya çalışır. Hastalığın ilerlediği durumlarda, zamanla ellerde ve parmaklarda güçsüzlük meydana gelir ve şikayetler diğer elde de başlayabilir. Bunun yanında karıncalanma ve uyuşma artar, devamlılaşır ve başparmakta kuvvetsizlik başlar. Çok ileri evrelerde ise başparmak tarafındaki kasta erime görülebilir. Karpal tünel sendromu; gebelik döneminde başlayıp, yalnızca bu süreçte devam eden ve doğum sonrasında kendiliğinden düzelebilen bir seyir de gösterebilir. Hastalık erken dönemde anne adayında, sabahları orta parmakta uyuşma ve karıncalanma ile belirti verir. Bu durum, parmakların hareket ettirilmesi ile ortadan kalkar" diye konuştu.

Karpal tünel sendromundan kurtulmak için 5 öneride bulunan Yazman, "Karpal tünel sendromu olan ve şikayetleri olan gebelerde egzersiz ve yaşam şekli değişiklikleri önemlidir. El ve el bileğini zorlayıcı hareketler yapmamak, el bileğini dinlendirmek için istirahat ateli kullanmak, tuz ve su alımı ile kilo dengesini kontrolde tutmak, el bileği egzersizleri yapmak, hastalığın olumsuz etiklerini azaltacaktır" dedi.

"Belirtileri boyun fıtığı ile karıştırılabilir"

Yazman, "El-bilek hastalığı, diğer sinirleri etkileyen hastalıklar ile karışabilir. Özellikle boyun fıtıkları belirtileri buna dahildir. Ayrıca sinir sistemini etkileyen şeker hastalığı, tiroit hastalığı, romatoid artrit, kronik böbrek yetmezliği gibi diğer metabolik hastalıkları olanlarda karpal tünel sendromu daha çok gelişebilir. Karpal tünel sendromunun teşhisi EMG ile konulmaktadır. EMG ile hastalığın seviyesi hakkında da fikir edinilir. Karpal tünel sendromu çok hafif düzeyde ise el bileği atelleri kullanılabilir. Bunun yanında el bileğini zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak da hastalığın ilerlemesini önleyebilir. Tedavide el bileğinden uygulanan tetik nokta enjeksiyonu da hafif düzeydeki hastalarda yararlı sonuçlar vermektedir. El bileğinin tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketleri, karpal tünel sendromu oluşumu için önemli bir risktir. Bu nedenle bazı meslek gruplarında bu hastalığın görülme sıklığı daha fazladır. El bileğinin sürekli kullanıldığı bazı meslek grupları olan marangozlar, bahçe işleri ile uğraşanlar ve çiftçiler, hayvancılık ile uğraşan kişiler, ev kadınları ve el işi yapanlar, fabrika işçileri ile uzun süre bilgisayar başında çalışanlarda, sinir harabiyeti ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kaydetti.

"Ağır yük kaldırmayın"

El bileği kullanımı hakkında da bilgi veren Yazman, “Bilgisayar kullanımında uygun mouse tercih edin. Bileğe yük bindirecek şekilde masaya dayanarak çalışmayın. Ağır yük kaldırmayın. El işi yaparken dikkat edin ve elde çamaşır sıkma gibi işlemlerden kaçının ya da bileğinizi zorlamamaya özen gösterin. El bileğini kuvvetlendirici özelliği olan ve gün içinde 10'ar kez tekrarlamanız gereken şu egzersizleri yapın: Bileklerinizi düz tutup, parmaklarınızı kendinize çekin ve bu şekilde 5 saniye tutup parmaklarınızı eski haline getirin. Parmaklarınızı sıkıp elinizi yumruk yapın, sonra yumruğunuzu aşağı doğru bükün. Bu hareketi yaparken de 5'e kadar sayın ve daha sonra bileklerinizi düz tutun ve parmaklarınızı gevşetin" diye konuştu.