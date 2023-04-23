Karşı şeride geçen otomobilin çarptığı motosiklette ölümden döndüler: 2 yaralı

Manavgat ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sarılar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Muhittin Ersoy Bulvarında Sarılar istikametinden Migros Kavşağı istikametine gitmekte olan Ali Dağ'ın kullandığı 07 LFF 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü geçtikten sonra karşı şeritte Ömer Faruk Soyak ın kullandığı 44 AER 175 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Soyak ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hamza Soyak, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.