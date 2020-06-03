Karşılarında polisi gören 2 genç motosikleti bırakıp kaçtı

Antalya'da motosikletli gençler, polis otosunu karşılarında görünce motosikleti bırakıp kayıplara karıştı. Gençlerin bırakıp kaçtığı motosikletin plakasının olmadığı, şase ve motor numarasının kazınmış olduğu belirlendi.

Olay, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağının ve sosyal mesafenin çiğnendiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri Kümeevleri mevkiine geldiği sırada motosikletle karşısından gelen 2 genç motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Gençler sokak aralarında izini kaybettirirken, bırakıp kaçtıkları motosikletin plakasının olmadığı, şase ve motor numaralarının kazınmış olduğu belirlendi. Motosikletin akıbetinin kriminal inceleme sonucunda belirleneceği, kaçan gençlerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.