Karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Göksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hürol Yıldız'a (55) İ.Ö.'nün kullandığı 07 MNC 87 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen 112 ambulansıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yıldız hayatını kaybetti.

Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.