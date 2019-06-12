İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam öldü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza Göksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hürol Yıldız'a (55) İ.Ö.'nün kullandığı 07 MNC 87 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen 112 ambulansıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yıldız hayatını kaybetti.


Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.