Karşıyaka'nın yolları yenilendi

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Karşıyaka Mahallesi'nin yollarını yenilendi.

Karşıyaka Mahallesi'nin birçok caddesi fen işleri ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yenilendi. İlçenin prestijli yeni cadde ve yolları, asfalt şampiyonu ekipler tarafından tamamlanarak ilçenin hizmetine sunuldu. Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Eyüp Sultan Caddesi'ne 1417, Yavuz Selim Caddesi'ne 750, Oğuz Özkan Caddesi'ne 282, Zafer Caddesi'ne 494 ve 1528 Sokağa 446 metre asfalt çalışması yapıldı.