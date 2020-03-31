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Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 3 Aylık Maaşını Bağışladı.

Antalya’nın Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladığını bildirdi.

Antalya'nın Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Kaş'ta ilk açıklama Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan geldi. Ulutaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 3 aylık maaşımla bende destek veriyorum." dedi.

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