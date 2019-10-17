Kaş Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Kaş Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.

Kaş Belediye Meclisinin ekim ayı devam toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı. Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, sınırların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatına destek mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye devletinin bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yılardır verdiği mücadelenin bir ayağını da Barış Pınarı Harekatının oluşturduğu kaydetti.

"DAEŞ, PKK, PYD, YPG özünde aynı"

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan birinin yaşandığı belirten Ulutaş, "Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/ PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır" ifadelerine yer verdi.

"Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz"

Ulutaş, "Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdır. Birbirinin ikiz kardeşidir. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetki ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ/PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" dedi.