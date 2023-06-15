Kaş Belediye Spor, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Kaş Belediye Spor, Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Güreş Gençler Türkiye birinciliği müsabakalarına 65 ilden bin 600 sporcu katıldı. Kaş Belediye Spor Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gençler A kategorisinde Ayşe Yeşildağ (Kumluca Spor Lisesi) 49 kiloda Türkiye üçüncüsü, Yarengül Karakurum (Kaş İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi) 65 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Gençler B kategorisinde ise Cemre Nisa Gümüş (Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi) 69 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Takım antrenörü Barış Alagöz, derece alan sporcularını kutladığını, destekleri dolayısıyla Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a ve Kulüp Başkanı Salih Usta'ya teşekkür ettiğini kaydetti.