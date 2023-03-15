Kaş Belediye Spor'un ligdeki rakipleri belli oldu

Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı. 1. Grup'ta yer alan Kaş Belediye Spor, ilk hafta Kaş Genç Spor ile eşleşirken, beşinci haftayı bay geçecek.

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu merkezinde düzenlenen fikstür çekimine, Kaş Belediye Spor yöneticileri de katıldı. Takımların hangi gruplarda yer alacağının belirlendiği kura çekiminden sonra 3 grubun fikstürü çekildi. 7 takımın yer aldığı 1. Grup'ta mücadele edecek Kaş Belediye Spor'un ilk yarı karşılaşma takvimi şu şekilde oluştu: “1. Hafta Kaş Genç Spor, 2. hafta 1954 Finike Gençlik ve Spor (D), 3. hafta Adrasan Spor, 4. hafta Yuva Spor (D), 5. hafta bay, 6. Hafta Kemer 2022 Futbol Kulübü, 7. hafta Yeşil Kemer Spor (D)."

Kaş Belediye Spor Başkanı Salih Usta, yaptığı açıklamada, dostluğun, kardeşliğin, centilmenliğin ön planda olduğu bir sezonun olması temennisiyle grupta mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti. Sezon, 19 Mart pazar günü başlayacak.