Kaş Belediye Sporun minik güreşçisi Kırkpınar'da üçüncü oldu

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'incisi, 1-3 Temmuz'da Edirne'de gerçekleşti. Kaş Belediye Spor güreşçisi Süleyman Tufan, minik 1 boy kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 binin üzerinde pehlivan güreş tuttu. Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen pehlivanlar, kürsü yapmak için en iyi mücadeleyi sergiledi.

Cuma günü minik boy güreşçilerle başlayan organizasyonda Kaş Belediye Spor güreş takımının sporcusu Süleyman Tufan, kategorisinde üçüncü oldu. Güreşlere, Kaş Belediyesi adına 20 sporcu katıldı. Süleyman Tufan, 141 güreşçinin yer aldığı minik 1 boyda, 6 tur atlamayı başardı. Yarı finalde rakibi Yiğit Kabaktaş'a puanlamada yenilen Tufan, kürsüye üçüncü çıktı. Minik 1 boyda sıralama şu şekilde oluştu: 1. Yiğit Kabaktaş (İstanbul), 2. Egehan Katrancı (Muğla), 3. Süleyman Tufan (Antalya) ve Orhan Ceylan (Antalya).

Kaş Belediye Spor güreş takımı antrenörü Barış Alagöz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandıkları madalyayı Kaş adına aldıklarını söyledi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın Kırkpınar'a katılım sağladığını ve takımı ziyaret ettiğini kaydeden Alagöz, “Her daim bize destek olan, sporun ve sporcunun yanında yer alan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.