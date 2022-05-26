Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde 28 Mayıs'ta başlayacak güreşlerde 800'ü aşkın pehlivan er meydanına çıkacak.

Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri, cumartesi günü Kınık Mahallesi'nde başlayacak.

Kınık Stadyumu'nda düzenlenecek güreşlere 60 başpehlivan, 70 başaltı, toplam 800'ü aşkın pehlivan katılacak. Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Recep Kara, İsmail Koç, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek ve Nedim Gürel'in de mücadele edeceği Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri dolayısıyla 27 Mayıs cuma günü Ova Stadyumu'nda Fatma Turgut ve Sinan Akçıl konser verecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bu yıl birincisini düzenledikleri güreşlere tüm halkı davet etti.