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Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı

Kaş Belediyesince 330 adet çöp konteyneri satın alındı.


Kaş Belediyesi, yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin temizlik hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda toplamda 330 yeni çöp konteyneri satın alındı. 190 adeti 400 litrelik, 140'ı ise 70 litrelik olan bu konteynerlerin Kaş'ın 54 mahallesinde dağıtılacağı kaydedildi.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, temiz ve sağlıklı hayatın önemini vurgulayarak, “Temiz çevre ve sağlıklı toplum açısından temizlik konusu, Kaş Belediyesinin öncelikleri arasında bulunmaktadır. Hedefimiz daha temiz Kaş. Çevre temizliği çalışmaları kapsamında, çöp konteyner eksikliği bulunan merkez ve kırsal mahallelerimize 330 çöp konteyneri aldık ve bunların dağıtımını da yapacağız. dedi.

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