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Kaş Belediyesi, camilerde temizlik başlattı

Kaş Belediyesi tarafından ilçedeki camilerde temizlik çalışması başlatıldı.


Kaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki temizlik ekibince camilerde temizlik çalışması başlatıldı. Bu kapsamda ekipler ilçedeki 167 caminin iç mekanlarında halı, kapı, pencere, ahşap, kitaplık, fayans ile dış mekan, şadırvan ve lavaboların hijyenik olarak temizliğini yapıyor.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, vatandaşların temiz ve hijyenik ortamda ibadetini yapabilmesi için ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan 167 camide temizlik hizmetine başlanıldığını söyledi.


Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Camilerimiz kutsal mekanlarımız, ortak kalbimizdir. Belediye olarak vatandaşlarımızın huşu içinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Cami temizlikleri sürekli olarak devam edecek.” dedi.

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