Kaş Belediyesi EMITT 2022'de yerini aldı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuarda Kaş standını ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan EMITT 2022, 9-12 Şubat'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Fuarda, Kaş Belediyesi ve turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla ilçenin sahip olduğu tarihi, doğal, kültürel, yöresel değerleri ve turizm potansiyeli tanıtılacak.

Kaş Belediyesi, turizm sektör temsilcilerine ve ziyaretçilere, bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için fuar alanındaki özel tasarımlı stantla 3 nolu salonda yerini aldı. Stantta, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, meclis üyeleri Hüseyin Sertçelik , İsmail Kavcar, Abdullah Hamarat , Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Aydın Çırak ile otelciler ve turizmciler hazır bulundu.

“Bakan Ersoy, Kaş standını ziyaret etti”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışında konuşma yaptığı EMITT'te yer alan Kaş standını ziyaret etti. Burada bir süre gezen Ersoy, sergilenen ürünleri de inceledi. Ziyaret sonunda, Bakan Ersoy'a Kaş'ın yöresel lezzetleri hediye edildi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, EMITT'e ilk günden itibaren yoğun katılım gerçekleştiğini, ziyaretçilerin Kaş'a rağbet gösterdiğini söyledi. Bu durumun 2022'de Kaş'ın turizmde trendini yükseltmesi anlamına geldiğini işaret eden Ulutaş, “İlçemizde, bu yılın turizm sezonu anlamında çok iyi geçeceğini düşünüyorum” dedi.

“Kaş'ın kapısı da gönlü de açık”

Başkan Ulutaş, sezona hazırlanırken çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kaş'ın kapısı da gönlü de açık. Burada deniz, kum, güneşin dışında paraglading, dalış, yat ve bisiklet turları, doğa ve yayla turizmi gibi birçok alternatif seçeneklerimiz var. Misafirlerimiz gelsin, bunların keyfini çıkarsın” diye konuştu.

EMITT Fuarı, Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.