Kaş Belediyesi EMITT'te

Antalya'nın Kaş ilçesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) bu yıl da tanıtılmaya başlandı.

Kaş Belediyesi, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen EMITT'e katıldı.

Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan ve turizmciler fuarda ilçe hakkında bilgi vererek, ziyaretçileri bölgeye davet etti.

Kaymakam Akhan yaptığı açıklamada, Kaş'ı tanıtmak için EMITT'te bulunduklarını ifade ederek, “Kaş hem dünyanın hem Türkiye'nin, turizme ilgi duyan herkesin bildiği bir yer. Kaş'ımızı daha iyi konuma taşıyabilmek amacıyla ilçemizi tanıtmak ve anlatmak için yine de buradayız. Turizm kalitemizi yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Kocaer de turizmde tanıtımın önemine dikkati çekerek EMITT'te stant açtıklarını ve Kaş'ın tarih, kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılacağını kaydetti.

‘Rotamız Kaş' adıyla 70 metrekarelik alanda kurulan stantta Kaş tanıtımının en iyi şekilde yapılacağını belirten Başkan Kocaer, "Bu fuara Kaş Belediyesi olarak uzun yıllardır katılıyoruz. Kaş'ımızı doğası, denizi ve aktiviteleriyle tanıtmak, turizmi 12 aya yaymak suretiyle bölgemizdeki turizm devamlılığını sağlamak için buradayız. Fuara gelenler mutlaka standımıza uğrasın, Kaş'ın güzelliklerini ve özelliklerini görsün. Standımızda yöresel ürünler, tatil tercihleri, deniz, hava, dalış, yamaç paraşütü, Likya Yolu gibi alternatif turizm imkanları, tarihi ve doğal güzellikleri ile Kaş'ı daha yakından tanıtmaya çalışıyoruz. Misafirleri standımızda ağırlayarak, Kaş'a davet ediyoruz. Evinizdeki gibi tatil yapabilmeniz için rotanızı mutlaka Kaş'a çevirin." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında düzenlenen EMITT'e 90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği bildirildi.