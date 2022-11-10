Kaş Belediyesi Londra'da Turizm Fuarı'na katıldı

Kaş Belediyesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7-9 Kasım'da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı'na (World Travel Market-WTM) katıldı.

Kaş, Londra'da Excel fuar alanında kurulan stantta ikinci kez tanıtıldı. Büyük ilgi gören Kaş standına gelen ziyaretçilere, tanıtıcı broşür, kitapçık, magnet gibi hediyeler verildi.

Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, Kaş'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sunmak için WTM Londra Turizm Fuarı'na katıldıklarını söyledi.

Sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini aktaran Başkan Ulutaş, Kaş'ı ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Başkan Ulutaş ve beraberindeki heyet, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret ederek, Kaş'ın turizm potansiyeliyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Turizm ve seyahat sektörü temsilcilerini bir araya getiren uluslararası fuara, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Özel Kalem Müdürü Ali Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Meclis Üyeleri Hüseyin Sertçelik ve İsmail Kavcar ile ilçeden çok sayıda turizmci katıldı. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan WTM Londra Turizm Fuarı, 9 Kasım'da sona erdi.