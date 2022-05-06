Kaş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında yapılan toplantıda, gündem karara bağlandı.

Başkan Mutlu Ulutaş, gündem öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'deki normalleşmeye değindi, ilçede organizasyonların özellikle yaz aylarında artarak, devam edeceğini belirtti. Ramazan ayı içerisinde büyük yerleşim birimlerinde iftarlar kurulduğunu hatırlatan Başkan Ulutaş, bayramın sonraki yıllarda da şeker tadında yaşanmasını temenni etti. Başkan Ulutaş'ın ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından gündem görüşüldü. Toplantıda, 2021 mali yılı kesin hesabı, oyçokluğuyla kabul edildi.

1/bin ölçekli Kaş Merkez ve Çerçiler mevkii uygulama imar planı ve plan hükümleri değişikliğiyle ilgili hazırlanan komisyon raporu görüşüldü. Raporun, imar komisyonundan geldiği şekilde oybirliğiyle kabulüne karar verildi. Kalkan Mahallesi'nde Mobil Transformatör Merkezi için yer tahsisi talebinin oybirliğiyle kabulü kararlaştırıldı. Norm kadro güncellemesi, oybirliğiyle kabul gördü.