Kaş Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın başkanlığında yapılan toplantı, iki oturum olarak düzenlendi.

Başkan Mutlu Ulutaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede kültür, sanat ve çeşitli yardım faaliyetlerine değinerek, “Geçtiğimiz Haziran ayında ‘Kısa Film Festivali' gerçekleştirdik. Dünya Çevre Günü'nde Kaymakamlık ve STK'larla yürüttüğümüz kampanyayla deniz altına çöp konteynerleri koyarak, atık istasyonları oluşturduk. Yeşilköy bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları dolayısıyla tüm kamu kurumlarına, Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İlçe belediyemiz de diğer kamu kurumlarıyla birlikte eşgüdümlü şekilde gereken desteği veriyor.

23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'ni gerçekleştirdik. Festivale yoğun ilgi vardı. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı'nı, Yunanistan'ın Meis Adası'ndan, Meis Belediye Başkanı ve yardımcısıyla başlattık. 7,1 kilometrelik etabı 6 ülkeden 125 sporcu yüzerek, ülkemize geldi. Parkuru dünya ölçeğinde, Avrupa ile Asya'yı bağlayan önemli bir yarışma. O açıdan bu yarışmanın devamlılığını önemsiyoruz. Yarışın 16'ncısı yapıldı, inşallah bunu devam ettireceğiz” dedi.

Eski okullarla ilgili çalışmalar devam ediyor

Kaş Belediyesinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Ulutaş, “Mahallelerimizde 10 eski okulun restore edilmesi ya da yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmaları başlatmıştık. Çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 17 mahallemizde eski okullarla ilgili çalışmaları da başlattık. Bu çalışmaları, eğitim, sosyal, kültürel gelişmelere ya da etkinliklere vesile olacağından çok önemsiyoruz. ‘Kaş ilçe merkezinde ne varsa kırsaldaki yerleşim yerimizde de bu hizmetler olacak' demiştik. Bu alanları kültürel, sosyal ve eğitimsel etkinlikler yapılabilecek hale getiriyoruz. Çocuk parkları, meydan düzenleme projelerini mahallelerimizde birer birer gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

İmar planları kabul edildi

Toplantıda, 1/1000 ölçekli Kaş Yat Limanı uygulama imar planında sınır, emsal ve kat yüksekliğine ilişkin yapılan plan değişikliği teklifi konusu görüşüldü. Konunun, İmar Komisyonuna havale edildiği ve uygun bulunmadığı ifade edildi. Mecliste İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oylamaya sunulan konu, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kasaba Mahallesi 112 Ada 2 Parselde özel yurt yapmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı görüşüldü. Konunun, Büyükşehir'de 1/1000 nazım imar planı, emsal yüzde 40 ve üç kat, Kaş Belediyesi İmar Komisyonunda iki kat olarak onaylandığı belirtildi. Büyükşehir'den geldiği şekliyle ve üç kat olarak onaylanması, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gömbe Mahallesi 119 Ada 13 ve 14 Numaralı Parseller ile 120 Ada 9 ve 10 Numaralı Parselleri kapsayan Revizyon İmar Planı ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Çukurbağ Yarımadası İskele, Rıhtım ve Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 7. ve 8. maddeleri gereğince Beldibi Mahallesi Kızılyaka Mevkii'nde bulunan taşınmazların, Kemer Mahallesi'nin kadastrosundan çıkarılarak, Beldibi Mahallesi'ne kaydedilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bir inşaat firmasının Kaş Belediyesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet kamyoneti belediyeye hibe etme talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilen tesislere alınan ürünlerdeki fiyat artışından dolayı tarifelerin yeniden güncellenmesi için plan ve bütçe komisyonuna havalesi, görüşülmesi ve kararının tekrar gündeme eklenmesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilen tesislerdeki ürünlerin fiyatlarının Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlendiği şekliyle kabulü ve Kaş Belediye Başkanlığı Zabıta Talimatnamesi (Emir ve Yasaklar) Yönetmeliği görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kaş Merkez Çukurbağ Yarımadası 2021 Ada 7 Parsel numaralı imar planlarına göre, eğlence, dinlenme tesisleri bölgesinde bulunan taşınmazdaki Kaş Belediyesine ait 24425/273187 hisse oranlı, 244,25 metrekare miktarındaki hissenin, büyük hissedar olan Niyazi Yar ve Gülay Güçlü tarafından satın alınmak istendiği ifade edildi. Satılabilmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis, Ağustos ayı itibarıyla tatile girecek ve Eylül'de yeniden toplanacak.