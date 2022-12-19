İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaş Belediyesi, Yağlı Güreş Birliğine üye oldu

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yağlı Güreş Birliği meclis toplantısına katıldı.

Toplantıda, Kaş Belediyesinin birliğe üyelik kararı alındı.


Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi-Ertuğrul Salonunda yapılan meclis toplantısında, Kaş Belediyesinin başvurusu görüşülerek, Yağlı Güreş Birliğine üye olmasına karar verildi.


Başkan Mutlu Ulutaş'a, Kaş Belediyesinin birliğe katılım plaketi takdim edildi. Üzerinde, “Kaş Belediyesi Yağlı Güreş Birliği üyesidir” yazılı plaket, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından verildi.Toplantıda konuşan Başkan Ulutaş, ata sporu yağlı güreşin yaşaması ve yaşatılması için çalışacaklarını, Kaş Belediyesinin birliğe üye olarak, önemli bir adım attığını belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.