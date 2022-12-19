Kaş Belediyesi, Yağlı Güreş Birliğine üye oldu

Toplantıda, Kaş Belediyesinin birliğe üyelik kararı alındı.

Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi-Ertuğrul Salonunda yapılan meclis toplantısında, Kaş Belediyesinin başvurusu görüşülerek, Yağlı Güreş Birliğine üye olmasına karar verildi.

Başkan Mutlu Ulutaş'a, Kaş Belediyesinin birliğe katılım plaketi takdim edildi. Üzerinde, “Kaş Belediyesi Yağlı Güreş Birliği üyesidir” yazılı plaket, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından verildi.Toplantıda konuşan Başkan Ulutaş, ata sporu yağlı güreşin yaşaması ve yaşatılması için çalışacaklarını, Kaş Belediyesinin birliğe üye olarak, önemli bir adım attığını belirtti.