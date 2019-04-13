Kaş Belediyesinde dönemin ilk meclisi toplandı

Kaş Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Başkan Ulutaş yeni dönem meclisinin Kaş'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Başkan Ulutaş, “5 yıllık yeni dönem Kaşımıza, memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyaset hizmet işi. İnşallah hep birlikte bu kadroyla Kaşımıza güzel hizmetler kazandırmak istiyoruz. Birlikte güzel işler yapacağız. Hayırlı hizmetlere vesile olmaya çalışacağız.” dedi.

Meclis başkanlık divanı

Toplantıda, meclis katibi ve meclis başkan vekilinin seçimiyle meclis başkanlık divanı oluşturuldu. Meclis katibi için AK Parti'den Mazen Arıcan ile MHP'den Hüseyin Balya ve meclis başkan vekili için AK Parti'den Fırat Demirci ile Nihat Uçar seçildi. Belediye encümen seçiminde üyeler AK Parti'den Ali Bekik ile MHP'den Muzaffer Gökçül oldu.

İhtisas komisyonu

Plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonundan kurulan ihtisas komisyonu oluşturuldu. Plan ve bütçe komisyonuna AK Parti'den Tevfik Taner ve Hasan Toker ile CHP'den Meral Çiyan Şenerdi, imar komisyonuna ise AK Parti'den Hüseyin Sertçelik, Muhammer Çetiner ve MHP'den Hüseyin Balya ile CHP'den Hasan Öncü ve Cemil Tufan oy birliğiyle kabul edildi.

Denetim ve faaliyet raporu

2018 yılı denetim komisyonu raporu okunarak, meclisin bilgisine sunuldu. Belediye başkanının 2018 yılı faaliyet raporu okunarak, belediye meclisine sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Kaş merkez ve Bezirgan Mahallesi'nde kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere birer adet bilirkişi seçimi yapılarak, oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Birlik üyeleri

Tarihi Kentler Birliğinde Kaş Belediyesini temsil etmek üzere AK Parti'den Fırat Demirci (asil) ve Tevfik Taner (yedek), Akdeniz Belediyeler Birliğine AK Parti'den Hasan Toker ve İsmail Kavcar (asil) ile MHP'den Muzaffer Gökçül (yedek) seçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaş Belediyesine hibe verilen çöp kamyonunun tahsis yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

İnsan Hakları Komisyonu

Oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alınan İnsan Hakları Komisyonuna, AK Parti'den Fırat Demirci ve MHP'den Hüseyin Balya seçildi. Meclis gündemi dilek ve temennilerle kapandı. Ardından meclis üyeleri yeni dönemin başlaması nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirdi.