Kaş Belediyesi'nde Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi'nde Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıyı yöneten Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada Ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini ifade ederek, “Neticede bize arazöz sözü verdi. Önümüzdeki günlerde Gömbe bölgesine bir arazöz koyacağız” dedi.

"Yerleşimle ilgili sıkıntı var"

Bakan Kurum'la imar planlarına ilişkin görüştüklerini dile getiren Ulutaş, “Kaş'ın şu anda yerleşimle ilgili ciddi sıkıntısı var. Bayındır, Ağullu, Çukurbağ, Yeniköy, Gökçeören, Gökseki mevkilerinde imar yapamıyoruz, çünkü üst ölçekli planlarımız yok. Bunların oluşmasıyla birlikte biz de elimizdeki planı revize edeceğiz” diye konuştu.

Bakanlığın, Kekova ve Patara özel çevre koruma bölgesinde biyolojik çeşitlilik çalışmaları yaptığını hatırlatan Ulutaş, “Bilimsel envantere göre, özel çevre koruma alanındaki 1/25000'lik planların birbirini örtüşecek şekilde en kısa zamanda onaylanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Ulutaş, Çayköy, Üzümlü ve İslamlar'daki 1 bölü binlik planların devam ettiğini, neticelendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

“Gömbe-Kaş yolunun başlamasını talep ettik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Antalya'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ulutaş, “Özellikle Gömbe-Kaş yolunun bir an önce ihale edilerek başlatılması, Kalkan-Seydikemer yolunun yapımının hızlandırılmasıyla ilgili taleplerimiz oldu. Kasaba-Çatallar yolunun iyileştirilmesi, yeniden projelendirilmesiyle ilgili çalışmalar da konuşuldu” ifadelerini kullandı.

Ulutaş, ilçedeki 23 mahallenin yerleşimini belediyenin Mart ayı meclisine getirmeyi planladıklarını, Karadağ Çok Amaçlı Salon Projesinde ihaleye çıkacaklarını, 9 Ocak'ta Kaş'ta Mustafa Ertuğrul Aker ile silah arkadaşlarını bir dizi programla andıklarını ve Kahramanlar Anıtı'nı da en kısa zamanda yapacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından meclisin gündem konuları görüşülerek, karara bağlandı.