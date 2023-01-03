Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Başkan Ulutaş, geçen günlerde Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kaş'ı ve belediyeyi ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Özlemle beklediğiniz Gömbe-Kaş yolumuzun temelini birlikte attık. Belki 50 yıldır kazma vurulmamış yolda çalışma başlatıyoruz. İnşallah bu yol yapıldığında Kaş ile Gömbe arası yarım saat veya 40 dakika gibi bir süreye düşebilecek. Hem iç Anadolu hattına hem Gömbe Sütleğen yaylamıza rahat bir şekilde buradan erişim, ulaşım sağlanabilecek. Bu manada ilçemizin kalkınması, sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından çok isabetli bir yatırım olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kaş Belediyesi olarak, ilçede 2022 yılı içerisinde birçok yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Ulutaş, “Devam eden hizmetlerimiz var. Yeni ihaleye çıkacak olan, ihaleye hazır hale getirdiğimiz projelerimiz var. Yapmakta olduğumuz çalışmalar var. Bu hizmetlerin yapılmasında, vatandaşlarımıza ulaştırılmasında emek veren tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 2022'deki hizmetlerin 2023'te daha fazlasını hemşehrilerimize kazandırmak nasip olur” ifadelerini kullandı.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri de yeni yılla ilgili iyi dileklerini dile getirdi. Konuşmaların ve belediye hizmetlerinin anlatıldığı sunumun ardından gündeme geçildi.

Toplantıda, 2023 yılında belediye meclisinin her ayın ilk haftası ve ilk iş günü toplanması, tatil ayının Ağustos olması kararlaştırıldı.

Belediyenin denetim komisyonu oluşturuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon üyeliklerine, Uğur Çıralı, Nihat Uçar, Hüseyin Balya, Meral Çiyan Şenerdi ve Abdullah Hamarat seçildi.

Denetim komisyonu üyelerine ödenecek ücretin, 2023 yılı belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3'te 1'i oranında belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye başkan yardımcılarına, belediye başkanının aylık brüt ödeneğinin 3'te 2'si oranında ücretlerinin belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyeleri ve ihtisas komisyonu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3'te 1'i oranında belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyede Teknik Hizmetler, Avukatlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Genel İdare Hizmetleri sınıflarında tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ücretlerinin, aylık net asgari ücret üzerinden belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Andifli Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kültür Merkezi'nde bulunan 18 metrekare Sessiz Okuma Alanı ve 67 metrekare Kütüphane birimlerinin İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsisinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Detay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kaş Belediyesine şartsız ve bedelsiz olarak bağışlanmak istenilen 2022 model otomobilin bağışı talebi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaş Belediyesinin 2023 yılında hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere, kamu bankalarından 20 milyon lira kredi kullanılması için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.