Kaş Belediyesinde yılın ilk meclisi

Antalya'nın Kaş Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı, Başkan Halil Kocaer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2019 yılında belediye meclisinin toplantı günü her ayın ilk haftası ve tatil ayı ise Ağustos olarak kararlaştırıldı. Kaş Belediyesi denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Buna göre, komisyonda AK Parti'den Ahmet Akdeniz, Durdaniye Güzey, Salih Usta, CHP'den Nazif Karacan, İyi Parti'den Mustafa Özen yer aldı.

Denetim komisyonu üyelerine ödenecek ücret ve meclis başkanı, meclis üyeleri, ihtisas komisyonu üyelerine huzur hakkı ücreti 130 TL belirlenerek, oybirliğiyle kabul gördü.

Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkisi revizyon imar planı değişikliklerine askı süresince yapılan iki itiraz dilekçesinin değerlendirilmesiyle ilgili imar komisyonu raporu görüşüldü. İtirazın komisyonca reddine oybirliğiyle karar verildiği ifade edildi. Yapılan oylamada gündem maddesi imar komisyonundan geldiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi.

Yeşilköy Mahallesi'nde yaptırılacak caminin Fırnaz Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğine yaptırılması için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verildi.

Oybirliğiyle gündeme alınan maddeye göre, Andifli Mahallesi Çerçiler Mevkisi'nde yapımı tamamlanan Kaş Belediyesi Park ve Sosyal Tesisleri fiyat tarifesi belirlendi.