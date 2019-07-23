Kaş Belediyesi'nden 1 milyon 250'bin TL'lik sathi asfalt yatırımı

Kaş Belediyesi Üzümlü Mahallesi'ni modern ulaşıma kavuşturuyor. Sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Üzümlü Mahalle sakinlerine yeni yollarının hayırlı olmasını diledi.

Kaş Belediyesi, Üzümlü, Yaylakılınçlı, ve Aklar Mahallesinin toprak yolunu asfaltlamak için çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolu olmayan ve toprak yolla ulaşım sağlayan mahalleleri modern ulaşımla tanıştırıyor. 15 kilometrelik yol ağında zemin hazırlığı biten mahallelerde sathi asfalt kaplama çalışmaları başladı. Üzümlü Mahallesinde yaklaşık 5 kilometre sathi asfalt dökümü ile başlayan çalışmalar, zemin hazırlığı biten Yaylakılıçlı, Yuvacık, Ahatlı ve Aklar mahalleleriyle devam edecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Üzümlü Mahalle Muhtarı Osman Erer ve mahalle sakinleri çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Ulutaş “5 kilometre ile başlamış olduğumuz Üzümlü Mahallesi sathi asfalt kaplama çalışmaları Yaylakılınçlı ve Aklar mahalleleriyle devam edecek. Toplamda zemin hazırlığının tamamlandığı, 15 kilometrelik yol ağımızda asfalt çalışmalarımızı kısa sürede bitireceğiz” dedi.

"Yaz boyu asfalt çalışmaları sürecek"

Yaklaşık 1 milyon 250 bin TL yatırımla mahallelerin öncelikli olarak yol sorunlarını çözdüklerini ifade eden Ulutaş, “4 aylık görev süremizde ilçemizin öncelikli eksiklerini ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız kapsamında öncelikle yol konusunda çalışmalarımıza başladık. Kaş'ın 54 mahallesinde ihtiyaç duyulan yol çalışmaları bütçemiz oranında yaz boyu sürecek. Asfalt çalışmalarının ön hazırlığı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Üzümlü Mahallesinde yaklaşık 5 kilometrelik sathi asfalt döküm çalışmalarımız başladı. Mahalle sakini hemşehrilerime yeni yolları hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Mahallelinin sevinci

Üzümlü Mahalle Muhtarı Osman Erer ve mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek şunları söyledi, “Mahallemizde yapılan asfalt çalışması bizleri çok mutlu etti. Sayın başkanımız Mutlu Ulutaş'a teşekkür ediyoruz. Yeni yolumuz köylümüze hayırlı uğurlu olsun”.

2 greyder, 2 silindir, 3 kepçe, iki sulama tankeri, 6 kamyon ve 15 işçi ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 kilometrelik yolda yaklaşık 28 ton filler ve 8 bin 100 ton alt yapı malzemesi kullandı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 250 bin TL olan yolun yapımı tamamlandığında modern bir ulaşım ağı oluşacak.