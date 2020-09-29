Kaş Belediyesinden 420 metre uzunluğunda sulama kanalı

Bölgede yoğun şekilde yürütülen örtü altı tarım faaliyetleri dolayısıyla sulamada sıkıntı yaşanınca, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilçede örtü altı tarım arazileri için ihtiyaç duyulan sulama kanallarını yapıyor. Çalışmalar kapsamında yapılan Ova ile Kınık Mahallesi sınırındaki 16 sokakta yapılan 420 metre uzunluğunda betonarme sulama kanalı çalışmasının bu yıl ekim ayında tamamlanması planlanıyor.