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Kaş Belediyesinden ağaç dikimine destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ fidan dikimi kampanyası kapsamında, Kaş Belediyesi ilçedeki ağaç dikim çalışmalarına destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes' fidan dikimi kampanyası kapsamında, Kaş Belediyesi ilçedeki ağaç dikim çalışmalarına destek verdi. Kaş'ta 16 mahallede 30 noktada 990 ağaç dikilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında, 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada, 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2 bin 23 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından, devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kampanyaya büyük destek verdi.


‘Bugün fidan yarın nefes' sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında, Kaş Belediyesi ilçedeki ağaç dikim çalışmalarına destek verirken, 16 mahallede 30 noktada 990 ağaç dikimi yapılacak.

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