Kaş Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çocukların bayram sevincini paylaştı.

Belediye ekipleri, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ses sistemiyle donatılan 5 minibüsle ilçe merkezi ve 54 mahallede 15 bin oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi. Çocuklar ve aileler tarafından karşılanan ekipler, miniklerin bayramını kutlayarak, çeşitli oyuncaklar dağıttı. Gezen minibüslerden yapılan 23 Nisan'a özel şarkılarla eğlenen ve dağıtılan hediyeleri alan çocuklar, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a teşekkür etti.

Başkan Ulutaş çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

Başkan Ulutaş, ilçede bayram kutlamaları çerçevesinde Kaş Belediyesinin 23 Nisan aracıyla müzik eşliğinde caddeleri gezip, çocukların bayram sevincini paylaştı, onlara oyuncak verdi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, pandemi döneminde kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun gezici minibüslerle çocuklara yaşatıldığını hatırlatarak, kutlamayı evlerinden çıkamayan çocuklara götürdüklerini söyledi.

Bu süreçte bayram coşkusunun Kaş Belediyesinin müzik donanımlı araçlarıyla mahallelere taşındığını, çocuklara yaşatıldığını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Geleneksel hale gelen bu kutlamayla çocuklarımız, bu yıl ise çifte bayram yaşıyor. Mahallelerimizdeki çocuklara yaklaşık 15 bin hediye ulaştırarak, onların hem bayramını kutladık hem de sevinçlerine ortak olduk” dedi.