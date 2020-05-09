Kaş Belediyesinden çocuklara oyun parkı

Çocuklar için oyun alanlarına ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni oyun grupları kuran Kaş Belediyesi yapılan çalışmalar kapsamında; Kaş Merkez, Kınık, Ova,Yeşilköy, Çavdır, Sütleğen ve Kasaba mahalleleri başta olmak üzere 27 mahallede çocuk oyun grupları, salıncak,kaydırak ve tahterevallilerin montajlarına başladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada çocuklara seslenerek, "Biliyoruz evlerde çok sıkıldınız ama biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan 27 mahallemize 27 adet çocuk oyun grubu ve 6 adet açık alan spor aletlerini sizler için hazırlıyoruz. Yaşadığımız bu zor günleri en kısa sürede atlatıp, hep birlikte parklarda buluşmayı diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kaş Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların bayram öncesine kadar tamamlanması hedefleniyor.