Kaş Belediyesinden Dirgenler-Ortabağ-Gürsu yoluna sıcak asfalt

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgeye giderek, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Mutlu Ulutaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede birçok yatırımın devam ettiğini, mahallelerde kış döneminde yol çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dirgenler-Ortabağ-Gürsu mahalleleri arasındaki grup yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Kış mevsiminde yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama satih kaplama yapamıyoruz, yol standardını sıcak asfalt olarak yükseltiyoruz. Bu yolumuzun tamamlanmasıyla hemşehrilerimiz, ilçe merkezine ve mahalleler arası rahat şekilde seyahat edebilecek.” dedi.