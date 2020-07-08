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Kaş Belediyesi'nden düğünlerde Koronavirüs önlemi

Kaş ilçesinde düğünler koronavirüs tedbirleriyle yapılmaya başladı.

Salgın tedbirleri kapsamında düğünlerde misafirlere Kaş Belediyesi'nce maske sağlanıyor.


İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen düğünler üç ay aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor.


Kaş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler belirlenen kurallar çerçevesinde yapılıyor. Salgını engellemek için düğünlere girişte sosyal mesafeye dikkat ediliyor, ateş ölçer, dezenfektan kullanılıyor.


Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından misafirlerin kapıda ateş ölçümleri yapılıyor, maskesiz alınmıyor. Maskesi olmayanlara ekipler tarafından maske temin ediliyor.

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