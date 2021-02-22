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Kaş Belediyesinden evde temizlik hizmeti

Kaş Belediyesi, ‘Evde Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere evde temizlik hizmeti veriyor.

Kaş Belediyesi, ‘Evde Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere evde temizlik hizmeti veriyor.


Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünce proje kapsamında ilçedeki 54 mahallede yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin taleplerinin değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin tespit edilen kişilerin evlerinde ihtiyaca yönelik incelemesinin ardından detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, evde temizlik hizmetiyle ihtiyaç sahiplerinin hayatlarının kolaylaştığını ve mutlu olduklarına değindi.

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