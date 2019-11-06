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Kaş Belediyesinden ‘hoş geldin bebek' yardımı

Kaş Belediyesi yeni doğan bebeklerin ailelerine destek oluyor.

Bebekler doğar doğmaz belediye hizmetiyle tanışıyor.


Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiren Kaş Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir projeyle Kaş'ın 54 mahallesinde ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerin yeni doğan bebeği için ‘hoş geldin bebek' paketi hazırlanıyor. Çantada, yeni doğan bebeğin biberondan emziğe kadar tüm ihtiyaçlarını barındıran hijyenik ve kaliteli ürünler bulunuyor.


Projeden yararlanmak isteyenler, Kaş Belediyesinin 444 07 11 numaralı Çağrı Merkezini arayarak, başvuruda bulunabilecek. Kaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bilgiler doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere çantaları ulaştırıyor.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sosyal yardım çerçevesinde ‘hoş geldin bebek' paketinin hazırlandığını belirterek, “Yeni doğan bebeklere küçük de olsa katkı sağlamak istedik. Kaş Belediyesi sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin yanında olacaktır.” dedi.

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