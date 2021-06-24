Kaş Belediyesinden kardeş şehir Görümlü'ye proje

Kaş Belediyesi tarafından kardeş şehir Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde Park ve Yeşil Alan Düzenlemesi projesi gerçekleştirilecek.
Kaş Belediyesi tarafından kardeş şehir Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde Park ve Yeşil Alan Düzenlemesi projesi gerçekleştirilecek.
Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu projenin yapım işi, 5 Temmuz tarihinde ve açık usul ihale edilecek. Proje kapsamında, yapı (mutfak, tuvalet, depo), teras ve yürüyüş yolu, taş duvar yapımı ile kent mobilyası montajı ve bitki dikimi yapılacak.