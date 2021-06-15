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Kaş Belediyesinden kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi yapım ihalesi

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediyenin kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi yapım ihalesi düzenleneceği bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediyenin kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi yapım ihalesi düzenleneceği bildirildi.



Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Gömbe Mahallesi'nde kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi işi yaptırmak üzere ihale tertipleyeceği belirtildi. Söz konusu yapım ihalesinin 30 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.



Açıklamada, doğal coğrafi dokuya sahip Gömbe Mahallesi'nin panayır kültürüyle bütünleşerek, özellikle yaz aylarında odak noktası olduğu, bu bağlamda araç yollarından aydınlatmasına kadar bu kültürü koruyan ve ön


plana çıkaran bir proje tasarlandığı ifade edildi.

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