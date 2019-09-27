İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş Belediyesi'nden Kınık'ta Aşure İkramı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Aşure Günü dolayısıyla Kınık Mahallesi pazaryerinde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Aşure Günü dolayısıyla Kınık Mahallesi pazaryerinde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.


Kaş Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle bin 500 kişiye aşure ikram etti. Kınık pazaryerinde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kaş Belediye Başkanlığı tarafından Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Cuma namazı sonrası pazaryerinde düzenlenen etkinlikte Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Belediye Meclis Üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.