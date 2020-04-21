İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi

Küresel tehdit koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi, bu kapsamda çağrı merkezi kurdu.


Belediye bünyesinde oluşturulan çağrı merkezi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar telefonla aranıyor. 6 kişinin görev yaptığı merkez, vatandaşlardan gelen talepleri not alarak, ilgili birimlere yönlendiriyor. En kısa sürede talepler birimler tarafından yerine getiriliyor. Vatandaşları koronavirüs ile ilgili bilgilendiren görevliler, evden çıkmaması konusunda da uyarıyor.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş çağrı merkezinden ilk telefonu açarak, 65 yaş ve üstü vatandaşları aradı. Hal ve hatır sorarak, talepleri dinledi. ‘Evde Kal' çağrısını tekrarlayan Başkan Ulutaş, “Biz sizin için dışarıdayız. Sizler evde kalın. İhtiyaçlarınızı bize bildirin. Belediyemizin ilgili birimleri ihtiyaç ve taleplerinizi yerine getirecektir.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.