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Kaş Belediyesi'nden Şırnak'ın Silopi ilçesine park

Antalya Kaş Belediyesi, kardeş şehri olan Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü Belediyesi için park yapıyor.

Antalya Kaş Belediyesi, kardeş şehri olan Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü Belediyesi için park yapıyor.


Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kardeş şehir projesi kapsamında Görümlü'de yapımına başlanan park çalışmasının yüzde 70'nin tamamlandığı kaydedildi. Boğaz Mahallesi'nde 2 bin 490 metrekare alanda süren çalışmada, mutfak, tuvalet ve depodan ibaret yapı, teras, yürüyüş yolu, taş duvar yapımı ile bank, kamelya, piknik masası ve çeşmeden oluşan 55 kent mobilyasının montajı gerçekleştirildi. Yaklaşık 900 bitkinin temin edilerek, dikildiği ve park düzenlemesinin yapıldığı belirtildi.

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