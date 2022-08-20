Kaş Belediyesinden Yayla Bezirgan'a köy kahvehanesi

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konuyla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları çerçevesinde köy meydanında atıl durumda bulunan bina yıkılarak, yerine kahvehane yapım çalışmalarına başlandı.

Tarihi çınar ağaçlarıyla çevrili meydanda inşa edilen köy kahvehanesinin ilk etapta subasmanı yapıldı. Toplamda 70 metrekare alan üzerine kurulacak kahvehanede, 50 metrekare kapalı alan ile mutfak ve tuvalet bölümlerinin yer alacağı belirtildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgeye giderek, söz konusu çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vatandaşların uğrak yeri olan meydanda aşevi, sağlıkevi ve cami ile köşk yer alıyor.

Bezirgan Mahalle Muhtarı Salih Sarıca, köy meydanında kahvehane bulunmadığını, Kaş Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla yapılmaya başlandığını söyledi.

Muhtarlığın ve vatandaşların talebi üzerine Kaş Belediyesinin “Yayla Bezirgan Köy Kahvehanesi”nin inşa çalışmalarını başlattığını belirten Salih Sarıca, şöyle konuştu: “Mahalle meydanında bir kahvehane eksikliği, vatandaşların ise yapılması yönünde isteği ve beklentisi vardı. Nihayetinde Kaş Belediyesi ekipleriyle Mustafa Kılınç Camisi yakınındaki alana kahvehane yapılıyor. Eskiden bazı vatandaşlar meydana iki kilometre mesafedeki Cevizdibi mevkisinde bulunan kahvehaneye giderdi. Bazı misafirler ise çayını, kahvesini köşkte içer, sohbet ederdi. Köy kahvehanesi tamamlandığında cazibe noktası olacak.”