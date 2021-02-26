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Kaş Belediyesine hibe yol süpürme aracı

Antalya’nın Kaş Belediyesine, Şırnak’ın Beytüşşebap Belediyesi’nden yol süpürme aracı hibe edildi.

Antalya'nın Kaş Belediyesine, Şırnak'ın Beytüşşebap Belediyesi'nden yol süpürme aracı hibe edildi.


Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş belediye Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesini ziyaret etti. ‘Kardeş Belediye Projesi' kapsamında Şırnak'a giden Ulutaş ve beraberindeki heyet, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan'la da görüştü.


Aşan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beytüşşebap Belediyesine hibe edilen yol süpürme aracını Kaş Belediyesine hibe olarak verebileceklerini dile getirdiğini ifade eden Ulutaş, “Bu konuyu meclise sunmamız gerektiğini kendilerine ilettik. Geçtiğimiz ocak ayı meclis toplantısında yapılan görüşmede, Beytüşşebap Belediyesinden temizlik işlerinde kullanılmak üzere bir yol süpürme aracı hibe olarak kabul edildi.” dedi.

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