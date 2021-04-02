Kaş Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Toplantıda, Kaş Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, mart ayında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kongrelerinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, her iki genel başkana da hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlerden bahseden Ulutaş, “Ulaştırma, Tarım ve Orman, Adalet Bakanımız, milli emlak genel müdürümüz, turizm bakan yardımcımız ve birçok bürokratımızla görüşmeler gerçekleştirdik. İlçemize yapılacak hizmetlerin takibi açısından çok verimli görüşmelerimiz oldu.” diye konuştu.

Ulutaş, yerel seçimlerden bu yana görevde 2 yılı doldurduğunu belirterek, “Bizim açımızdan 2020 yılının verimli geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah 2021 yılı da yapmayı düşündüğümüz projelerin, çalışmaların verimli olduğu bir yıl olur. Bundan sonraki süreçte de hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin yapılmasıyla alakalı elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz.” dedi.

1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in adlarını yaşatacak bir anıt yarışması yaptıklarını, bu yarışmada 3 eş değer ve mansiyon ödül için eserlerin belirlendiğini ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti: “Kaş Belediyesi olarak, savaş kahramanlarımızın aziz hatıralarını yaşatacak tasarım yarışması yaptık ve bu yarışma başarılı şekilde sonuçlandı. Kaş tarihinde ilk olan bu tasarım yarışmasına 48 projenin gönderilmiş olması da mutluluk verici, rekor bir katılım oldu. İnşallah bu üç eş değer ödül, sizlerin, halkımızın, STK'ların, odaların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve ulusal internet oylaması sonucunda teke indirilecek ve önümüzdeki günlerde inşallah bu anıtı Kaşımızda yapacağız. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz.”

Ulutaş'ın ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından, belediye encümen seçimi yapıldı. Meclis başkanlık divanı ve ihtisas komisyonu oluşturuldu. 2 asil ve 2 yedek meclis katibi ile 2 meclis başkan vekili seçimi yapıldı. Encümen üyeliğine İsmail Kavcar, Mazen Arıcan, plan ve bütçe komisyonuna Muammer Çetiner, Mazen Arıcan, Ali Arıtürk, imar komisyonuna Hüseyin Sertçelik, Hüseyin Balya, Cemil Tufan seçildi.

Toplantıda, denetim komisyonu raporu belediye meclisinin bilgisine sunuldu. Belediye başkanının yıllık faaliyet raporu okundu. Bu sırada Başkan Ulutaş, AK Parti grubunun bulunduğu sıraya geçti. Kaş Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Belediyeye ait iktisadi işletmelerin fiyat tarifelerinin güncellenmesi konusu da görüşüldü.