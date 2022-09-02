Kaş Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yönetimindeki toplantıda, gündeme gelen konular karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, ilçede turizm anlamında yoğunluk yaşandığını, belediye olarak pandemi sonrası sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verdiklerini söyledi.Kaş'ta hizmetlerin bütün yerleşim yerlerinde, mahallelerde sürdüğünü belirten Başkan Ulutaş, en son olarak, Sıfır Atık Tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Başkan Ulutaş, “Kaş Belediyemizin hem hizmetleri devam ediyor hem de açılışa hazır birçok projemiz var, açılışı yapılacak. Yeni yatırımları da Kaş Belediyemiz devam ettiriyor. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Kaş'ımız için hep birlikte üretmeye, çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Sadece hizmet değil, her kesime yönelik sosyal ve sanatsal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Mutlu Ulutaş'ın ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından gündem görüşüldü.

Toplantıda, Kaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü kadrosuna ataması yapılan Ali Yılmaz hakkında meclisin bilgisine sunulmak üzere ek gündem oluşturulması kabul edildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine üye olunması ve iki asil, bir yedek üye seçilmesi konusu görüşüldü. Yapılan açık oylama sonucunda AK Parti grubundan Fırat Demirci ve Muammer Çetiner asil üye, Uğur Çıralı yedek üye olarak, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaş Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte istenilen düzeltmeler yapılarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşüne sunulması kabul edildi. Beldibi Mahallesi Kızılyaka Mevkii'ndeki taşınmazların, Kemer Mahallesi'nin kadastrosundan çıkarılarak, Beldibi Mahallesi'ne kaydedilmesiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Çukurbağ Yarımadası İskele, Rıhtım ve Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu görüşüldü. Teklif planda verilmiş olan Z+2 kat adedinin ve E 0,50 yapılaşma koşullarının, 2 kat ve emsal 0,25 olması ve plan hükümlerinin mimari projelerde 'Çukurbağ Yarımadası Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hükümlerine uyulacaktır', hükmünün eklenmesi koşuluyla kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı Andifli Mahallesi 23 Ada 54 ve 112 Parselleri Kapsayan Plan Değişikliği konusu, Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı Trafo Alanı Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği konusu ile Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği ve Kalkan Balıkçı Barınağı Koruma Amaçlı İmar Planları (KAİP) Kurum Görüşü istenmesi, Kalkan, Bezirgan ve İslamlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına askı itirazlarının imar komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 61. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37. maddesinin 2. fıkrası gereğince hazırlanan ek bütçenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b) bendi gereğince plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

Ek gündem maddesinde Kaş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne ataması yapılan Ali Yılmaz, kendini meclise tanıttı.

Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.