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Kaş Bezirgan yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ta Bezirgan ve Kalkan Mahalleleri arasında açılan yeni yolu asfaltla kaplayarak, vatandaşın hizmetine sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ta Bezirgan ve Kalkan Mahalleleri arasında açılan yeni yolu asfaltla kaplayarak, vatandaşın hizmetine sundu.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi, kent genelindeki yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Kaş ilçesine bağlı Bezirgan Mahallesi ile Kalkan Mahallesi arasında ulaşımı kısaltacak yeni bir yol açılmıştı. Ulaşımı kolaylaştıracak ve daha güvenli hale getirecek olan yol üzerindeki alt yapı ve sanat yapıları da tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı asfalt ekipleri 7 kilometre uzunluğundaki Bezirgan-Kalkan yolunu asfaltladı. Uzun zamandır bu yolun hasretini çektiklerini dile getiren mahalle halkı yolun asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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