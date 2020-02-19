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Kaş Bezirgan'a kanalizasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi’ne kanalizasyon hattı kazandırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi'ne kanalizasyon hattı kazandırdı.


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, sezon öncesinde kanalizasyonu bulunmayan turizm bölgelerinde alt yapı çalışmalarına hız verdi. ASAT bu kapsamda Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi Sarnıçbaşı - Kördere mevkinde daha önce kanalizasyonu bulunmayan yerleşim bölgesinde çalışma başlattı. Sezon öncesi hızla gerçekleştirilen çalışma kısa sürede tamamlandı. Turizm faaliyetinin yoğun olduğu bölge, 400 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattına kavuştu.

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