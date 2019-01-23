Kaş EMITT 2019'da tanıtılacak

Kaş Belediyesi, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (EMITT) katılacak.

90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanısıra Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB'in desteğini alan Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında düzenleniyor. EMITT'te, ilk iki gün turizm profesyonelleri, üçüncü ve dördüncü gün ise tatil tüketicileri ağırlanacak.

Fuar değerlendirme toplantısı

Turizm dünyasının buluşacağı fuarda Kaş Belediyesi Kaş standında yer alacak. Kaş'ın tarih, kültür ve turizm potansiyelinin tanıtılacağı fuarla ilgili belediyede bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Öztürk, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ile turizmciler katıldı.

Kaş'ın tanıtım faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda görüş ve öneriler ele alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Öztürk, fuarda Kaş'ı temsil etme ve tanıtmanın öneminden bahsederek, “Kaş'ı anlatmak, tanıtmak istiyoruz. Bunu yaparken birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Kaş'ın varlığını orada hissettirmeliyiz.” dedi. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de EMITT'e katılacaklarını ifade ederek, TÜRSAB TV'den Kaş'a destek vereceklerini söyledi